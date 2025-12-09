Monreale lancia il progetto “Io ci sono – Educare alla solidarietà”

Al via la “Banca del Tempo Donato” per sostenere le fragilità sociali

MONREALE, 9 dicembre – Il Comune di Monreale annuncia l’avvio del progetto “Io ci sono – Educare alla solidarietà. Istituzione della Banca del Tempo Donato”, recentemente approvato con delibera di giunta.

L’iniziativa, proposta dal medico e garante per i diritti delle persone con disabilità, Salvo Porrovecchio, segna un passo significativo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e attenta alle vulnerabilità. Il progetto mira a trasformare il dono del tempo in un motore di solidarietà attiva, creando una rete di sostegno per anziani, famiglie in difficoltà, persone con disabilità e tutti coloro che vivono momenti di solitudine o bisogno.

La Banca del Tempo Donato si configura come uno spazio di reciprocità, dove ogni cittadino potrà mettere a disposizione le proprie competenze, tempo per l'ascolto, compagnia o supporto pratico. L'obiettivo non è solo fornire aiuto, ma anche generare relazioni e un profondo senso di appartenenza e crescita collettiva per chi dona e per chi riceve.

Sarà data particolare attenzione alla creazione di un ponte tra generazioni e contesti diversi, invitando scuole, associazioni di volontariato, cooperative sociali e centri anziani a partecipare attivamente a questo percorso comune di dialogo e solidarietà.

Con l’approvazione formale, prende il via la fase operativa che nelle prossime settimane coinvolgerà associazioni e cittadini. Le prime iniziative in programma includono la definizione chiara delle modalità di adesione e dei criteri operativi della Banca del Tempo Donato. L’attivazione di strumenti di coordinamento territoriale per facilitare l’incontro tra la domanda e l'offerta di tempo solidale. L’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza per promuovere la partecipazione e la corresponsabilità civica.

«La Banca del Tempo Donato – dichiara l’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi – rappresenta un modello innovativo di comunità solidale. Valorizza il volontariato, rafforza le relazioni umane e offre un sostegno concreto a chi si trova in situazioni di fragilità. È un investimento culturale che promuove altruismo, responsabilità e cittadinanza attiva».

L’amministrazione comunale assicura il monitoraggio costante dell’intero percorso per garantirne la trasparenza, l’efficacia e la continuità. Questo progetto, nato dal dialogo con il territorio, mira a restituire dignità, prossimità e cura, valori fondamentali che definiscono la forza di una comunità che sceglie di esserci.