Ok al mutuo con Cassa Depositi e Prestiti: servirà per costruire il nuovo asilo nido in contrada Cirba

Ammonta a poco meno di 2,2 milioni di euro
MONREALE, 9 dicembre – Il Comune ha avviato le procedure per contrarre un prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzato alla realizzazione del nuovo asilo nido in contrada Cirba, un’opera ritenuta strategica per ampliare i servizi dedicati alle famiglie.
L’importo del finanziamento richiesto ammonta a 2.170.721,86 euro, somma inserita nel bilancio di previsione 2025/2027 e già approvata con deliberazione consiliare.
Il ricorso all’indebitamento ha ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il prestito verrà stipulato tramite contratto di prestito flessibile. La durata prevede due anni di preammortamento, fino al 31 dicembre 2027, con successivo avvio dell’ammortamento dal 1° gennaio 2028. Il rimborso, che si concluderà il 31 dicembre 2047, avverrà attraverso 40 rate semestrali.
Il finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale per dare avvio alle fasi successive dell’opera, dalle procedure di gara fino all’apertura del nuovo asilo nido, destinato a potenziare l’offerta educativa per i più piccoli.
