Il presepe del monrealese Girolamo Termini nella prestigiosa rassegna "100 Presepi in Vaticano"

Si svolge a Roma, a piazza San Pietro. Sarà esposto fino all'8 gennaio

ROMA, 9 dicembre – Il presepe realizzato dal monrealese Girolamo Termini è stato inserito nella prestigiosa rassegna internazionale 100 Presepi in Vaticano, ospitata a Roma, in ‘piazza San Pietro, sotto il colonnato del Bernini.

Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che valorizza un’opera unica per tecnica e raffinatezza. La mostra presenta 132 di presepi provenienti da ogni angolo del mondo e realizzati con le tecniche più diverse. L’edizione di quest’anno raccoglie opere provenienti da 23 Paesi, tra cui numerosi Stati europei: Italia, Francia, Croazia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Romania, Svizzera e molte nazioni extraeuropee come Stati Uniti, Perù, Eritrea, Corea, Venezuela, Taiwan, Brasile, Giappone, Filippine, Indonesia, Paraguay e India. Le varie delegazioni sono state promosse dalle rispettive ambasciate presso la Santa Sede, che hanno contribuito all’organizzazione e alla diffusione dell’iniziativa.

I materiali utilizzati sono tra i più originali e variegati: carta giapponese, seta, resina, polistirolo, lana, fibra di cocco e banana, vetro, fino a soluzioni inedite come una Natività ricavata all’interno di un bottale da conceria, un presepe collocato sulla parte anteriore di un autobus Atac e un grande allestimento che rievoca una “Roma scomparsa”.

L’inaugurazione dell’ottava edizione della rassegna si è svolta ieri pomeriggio: a tagliare il nastro è stato il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, responsabile dell’organizzazione del Giubileo. La mostra, particolarmente suggestiva quest’anno perché inserita nel contesto giubilare, rimarrà aperta al pubblico fino all’8 gennaio 2026.

L’opera di Girolamo Termini, monrealese, che risiede a Ladispoli e lavora a Roma, è caratterizzata da una raffinata esecuzione in pirografia su legno: i dettagli della Natività sono incisi e bruciati con precisione millimetrica, producendo un effetto cromatico e tattile di grande profondità. L’artista unisce in quest’opera due sue passioni: quella per il presepe, ereditata dalla madre, e quella più recente per la pirografia, tecnica che ha coltivato e perfezionato negli ultimi anni.