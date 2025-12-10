Monreale, sono 189 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata

Si tratta di terreni e fabbricati generalmente assegnati al Comune

MONREALE, 10 dicembre – Nell’ambito dell’esteso territorio comunale di Monreale sono attualmente ben 189 gli immobili che risultano sottoposti a confisca.

I relativi dati sono consultabili sul sito dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, diretta dal 1° settembre 2024 da Maria Rosaria Laganà (nella foto), che negli anni passati ha svolto le funzioni di prefetto a Pordenone, Treviso e Brescia.

Si tratta soprattutto di terreni agricoli, con o senza fabbricati rurali; ma nel lungo elenco degli immobili sottratti ai sodalizi criminali figurano anche appartamenti in condominio, ville, abitazioni indipendenti, magazzini, negozi, studi privati, box e autorimesse.

Ad aver beneficiato dell’assegnazione di questi beni è per lo più il Comune di Monreale, con finalità di utilizzo per lo svolgimento di attività istituzionali e sociali; sono soltanto tre gli immobili che sono stati mantenuti al patrimonio statale, fra i quali un’area agricola con annesso fabbricato rurale che è stata destinata alla Polizia di Stato.

Oltre agli immobili, negli anni scorsi i provvedimenti di confisca hanno riguardato anche un paio di aziende monrealesi: un’attività commerciale ubicata in piazza Fedele e un’impresa di costruzioni con sede nella via Palermo.

Nei giorni scorsi, la giunta Arcidiacono ha deliberato di richiedere all’Agenzia guidata dal prefetto Laganà l’assegnazione di tre immobili non abitativi di modeste dimensioni e di un terreno che ha un’estensione di oltre 6.100 metri quadrati, in cui insiste un fabbricato rurale, da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune.

A livello nazionale, in questi anni i numerosi sequestri e le confische di prevenzione antimafia hanno condotto a risultati di significativo rilievo, nel contesto di un’efficace strategia finalizzata a privare i boss ed i loro sodali delle ingenti risorse finanziarie ed economiche illecitamente accumulate.