Udienza con Papa Leone XIV per la Confraternita del Santissimo Crocifisso di Monreale

Il Pontefice ha incontrato una delegazione in occasione del quarto centenario

ROMA, 11 dicembre – Una bellissima esperienza di fede, quella vissuta nelle scorse settimane dalla delegazione monrealese della Confraternita del Santissimo Crocifisso, che, in occasione del quarto centenario della tradizione a cui risale, ha incontrato, più precisamente lo scorso 26 novembre, Papa Leone XIV nell’udienza generale in piazza San Pietro.

Durante l’udienza generale è stata omaggiata al Papa dal presidente della Confraternita, Giuseppe Messina, una copia del fumetto che narra la storia del Santissimo Crocifisso di Monreale e una tovaglia ricamata con la sua effige per far conoscere al pontefice l'antica tradizione cui risale il Santissimo Crocifisso di Monreale.

Sono stati presenti all’evento, ricco di emozioni e gioia, con il presidente Giuseppe Messina, anche il vicepresidente Pietro Maranzano, i consiglieri Rosario Tarallo e Federico Guzzetta con i confrati Salvatore Basile, componente del consiglio dei garanti, Stefano Gazzelli e Davide Sorrentino.