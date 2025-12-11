Complesso monumentale “Guglielmo II”, si faccia chiarezza sulla disponibilità dei locali

Sulla questione da troppo tempo aleggiano equivoci e incertezze

MONREALE, 11 dicembre – Tutti conoscono l’esilarante scena del film «Totòtruffa ‘62» in cui Totò, spalleggiato da Nino Taranto, tenta di vendere la fontana di Trevi all’ingenuo turista italo-americano Decio Cavallo, interpretato da Ugo D’Alessio, convincendolo di esserne il proprietario.

La recente delibera con cui la giunta comunale ha stabilito di assegnare in comodato a un’associazione monrealese un locale - che catastalmente è un magazzino - facente parte del complesso monumentale “Guglielmo II” riporta alla mente proprio questo divertente episodio cinematografico.

Il provvedimento adottato (su cui peraltro l’assessore Lo Verso ha espresso voto contrario, mentre il sindaco e il suo vice hanno preferito astenersi) si fonda infatti sul presupposto che il Comune di Monreale abbia la “disponibilità” del locale in questione, che appartiene al demanio statale ed è amministrato dal Fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al ministero dell’Interno.

A ben guardare, però, questo presupposto risulta in effetti semplicemente asserito, ma non dimostrato né documentato in alcun modo: è inevitabile allora chiedersi in base a quale principio giuridico l’amministrazione comunale possa disporre a piacimento di un immobile che non rientra fra i beni patrimoniali dell’ente.

Qualora vi siano atti ufficiali idonei ad attestare in maniera inequivocabile che il Comune ha pieno diritto di utilizzare liberamente questo locale, è doveroso e corretto che vengano resi pubblici. E ciò, più in generale, vale per il complesso monumentale “Guglielmo II” nella sua interezza: è necessario che, una volta per tutte, sia chiarita una vicenda che ormai da troppo tempo è confinata nella fitta nebbia delle incertezze.

Rispetto a questa tematica, i dissapori all’interno della giunta Arcidiacono non appaiono francamente di particolare rilevanza e dovrebbero passare in secondo piano, ricordando che «quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito».