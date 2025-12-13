La società di mutuo soccorso “Guglielmo II” apre le iscrizioni

Oltre un secolo di solidarietà a Monreale

MONREALE, 13 dicembre – Fondata nel 1881, la società di Mutuo Soccorso “Guglielmo II” di Monreale continua a rappresentare un punto di riferimento storico e sociale per la comunità locale.

L’associazione ha ufficialmente avviato la campagna di iscrizione ai nuovi soci, rinnovando una tradizione di solidarietà che dura da oltre 140 anni.

La Società nacque il 7 settembre 1881 per iniziativa di Giacomo Demma, medico e uomo di scienza, e di Antonino La Mantia, noto e colto negoziante monrealese. In quella giornata, alla presenza dei primi ventiquattro soci, il dottor Demma diede lettura dello Statuto, illustrando i principi fondanti di quella che allora prese il nome di Società di Mutuo Soccorso e Piccoli Prestiti.

L’obiettivo dichiarato, rimasto immutato nel tempo, era ed è quello di “rendere più socievole il popolo, istruirlo, moralizzarlo e sollevarlo, per quanto possibile, dai travagli della miseria”, garantendo assistenza medica e sostegno ai bisogni primari degli associati.

Nel corso dell’assemblea costitutiva furono eletti Pietro Aricò, farmacista, come Presidente, Giacomo Demma Presidente onorario e Antonino La Mantia Consigliere. Nel corso dei decenni si sono succeduti alla guida della Società numerosi presidenti, tra cui Antonino Cangemi, Pietro Pitti, Salvino La Rocca, Mario Terzo e, più recentemente, Giuseppe Abbate, in carica dal 2010 al 2024. Dal 2025 la presidenza è affidata a Piero Albanese.

Oggi la Società di Mutuo Soccorso “Guglielmo II” conta oltre 700 iscritti, provenienti da Monreale e dall’intera provincia di Palermo. L’associazione promuove numerose attività ricreative, sociali e culturali, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, valorizzare arte e cultura e contrastare in particolare le condizioni di isolamento e solitudine.

Accanto alle attività sociali, la Società garantisce ai propri soci, attraverso la quota annuale, la sepoltura presso la Cappella Guglielmo per la durata di 25 anni, nonché la presa in carico delle spese funerarie e accessorie, confermando la propria storica vocazione mutualistica.

Con l’apertura delle nuove iscrizioni, ai futuri soci sono riservate agevolazioni economiche e possibilità di rateizzazione personalizzata.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede sociale in Piazza Vittorio Emanuele n. 20, a Monreale.