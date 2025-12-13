Monreale, il comune riacquista la caserma dei carabinieri: stanziati 4,9 milioni di euro

Martedì l’atto notarile per il definitivo ritorno dell'immobile nel patrimonio dell’ente

MONREALE, 13 dicembre – A fine novembre il sì del Consiglio comunale. Adesso c’è anche l’impegno di spesa. Il comune compie un altro passo importante verso il riacquisto della caserma dei carabinieri di via Biagio Giordano.

Con un apposito provvedimento, infatti, gli uffici comunali hanno disposto l’impegno della somma di 4.910.000 euro per procedere all’acquisto definitivo dell’edificio. La volontà dell’amministrazione comunale, pertanto, come abbiamo scritto anche in precedenza, si conferma quella di riportare l’immobile nella propria piena disponibilità.

I fondi necessari risultano già disponibili nel bilancio comunale 2025, nel capitolo destinato al “Riacquisto caserma”, e consentiranno così di procedere alla liquidazione della somma dovuta alla BPER Banca, oggi controparte dell’ente in questa operazione, dopo la fusione dell’istituto bancario emiliano con la Carige, con cui era stata stipulata nel 2006 la trattativa di leaseback.

Il passaggio di proprietà, atteso da anni, diventerà definitivo martedì 16 dicembre, data già fissata per l’atto notarile. In parallelo, il Comune è in fase di stipula del contratto di locazione definitivo, dopo vent’anni, che comporterà un incremento dell’entrata per le casse comunali: circa 120 mila euro in più all’anno.