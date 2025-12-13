Grandi emozioni al premio Donnattiva: l’era dei Florio ispiratrice della XV edizione dedicata al talento femminile

Ieri la consegna nella prestigiosa sede della Fondazione Federico II

PALERMO, 13 dicembre – Si è conclusa con grande successo e commozione la XV edizione del Premio Donnattiva, l’importante riconoscimento ideato dalla giornalista Ina Modica per celebrare il coraggio, la determinazione e l’eccellenza delle donne che si distinguono in Sicilia e in Italia.

La cerimonia si è svolta ieri sera presso lo splendido Oratorio Santi Elena e Costantino, una sede concessa grazie al supporto fondamentale della Fondazione Federico II e dell'ARS. L'edizione di quest'anno è stata interamente dedicata al tema "L'Era dei Florio", prendendo ispirazione dalla figura emblematica di Giulia Portalupi, simbolo di forza e capacità di sfidare le convenzioni sociali.

L'evento, patrocinato dal Comune di Monreale rappresentato dal Sindaco Alberto Arcidiacono e da numerosi enti e associazioni, è stato brillantemente condotto dai giornalisti Giada Adelfio e Roberto Leone.

Sono state undici le donne premiate, le cui storie e il cui impegno tracciano pagine decisive nei campi della giustizia, della cultura, della sanità, dell’informazione e dell’impresa. Alle insignite è stata consegnata una targa in stile Liberty, realizzata dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore.

Tra le premiate Claudia Caramanna (Magistrato) e Marzia Fragalà (Avvocato Penalista), per il loro autorevole impegno nella Giustizia. Selima Giuliano (Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo), custode attenta del patrimonio storico-artistico.Liliana Costa (Dirigente Medico), per l'esperienza clinica e l'attenzione umana.Le giornaliste Nadia La Malfa e Federica Virga (PalermoToday), per la lucidità nel raccontare la realtà e il territorio.

La serata è stata arricchita dagli emozionanti intermezzi musicali offerti dalla soprano Valentina Di Franco, che ha saputo rapire il pubblico presente.

Riconoscimento alla Memoria e Valori Civili.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alla memoria del senatore e avvocato Ludovico Corrao, fondatore delle Orestiadi di Gibellina. Il riconoscimento speciale ha voluto celebrare il suo straordinario impegno civile, ricordando in particolare il suo ruolo di avvocato di parte civile nel processo del 1965 a tutela di Franca Viola, la prima donna in Italia a dire No al "matrimonio riparatore".

L’Associazione Donnattiva, nel ringraziare sentitamente il presidente della Fondazione Federico II per aver concesso la splendida sede dell’oratorio santi Elena e Costantino e la direttrice Antonella Razete per la fattiva collaborazione insieme al Personale , le autorità, gli ospiti e gli sponsor, riafferma il proprio ruolo nel promuovere e valorizzare l'incisività e l'impatto positivo del talento femminile nella società contemporanea. Un ringraziamento ad enti e sponsor che da anni sostengono il Premio fra i quali: Assostampa, Ordine dei Giornalisti, Logos Cooperative, Fondazione Sicilia, Euromanager Sanità, Mediterranea Engineering, Dafe Your Business e altri partner fai i quali il Bisanzio che ha realizzato delle splendide pigne in ceramica che sono state donate nel corso del premio.