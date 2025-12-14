Amarcord: quella scena del film «Il caso Pisciotta» girata nel 1972 a Monreale

L’opera cinematografica è stata diretta dal regista Eriprando Visconti

MONREALE, 14 dicembre – Nel 1972 il regista milanese Eriprando Visconti, nipote del ben più famoso Luchino, ha diretto il film «Il caso Pisciotta», prodotto da Carlo Ponti.

Miscelando fatti realmente accaduti a elementi di fantasia, racconta in chiave romanzata le indagini sull’avvelenamento di Gaspare Pisciotta, luogotenente del bandito Salvatore Giuliano, avvenuto nel febbraio del 1954 all’Ucciardone.

L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Francesco Scauri, interpretato da Tony Musante, che si scontra non solo con l’omertà che impera nel carcere palermitano, ma anche con precise responsabilità politiche che tentano in vari modi di sviare le indagini.

Grazie alle rivelazioni del giovane detenuto Amerigo Lo Jacono, riesce comunque a raccogliere prove sufficienti per incriminare come responsabili dell’uccisione di Pisciotta due carcerati, il capomafia Vincenzo Coluzzi e Rocco Minotti. I mandanti dell’assassinio non permettono però a Scauri di andare oltre: violentato dai compagni di cella, l’accusatore ritira la propria testimonianza e il magistrato viene rapito in casa della sua amante, finendo vittima della cosiddetta “lupara bianca”.

Oltre alla partecipazione di Musante, il cast del film è composto da molti noti attori, fra i quali Salvo Randone, Carla Gravina, Michele Placido, Duilio Del Prete, Saro Urzì, Nino Terzo, Franco Angrisano (nella foto con Tony Musante), Paolo Modugno e Vittorio Mezzogiorno.

Ad Angrisano è affidata l’interpretazione del mafioso monrealese Benedetto “Nitto” Minasola, assassinato il 20 settembre del 1960 dal boss jatino Bernardo Brusca per aver tradito il bandito Giuliano inducendo Gaspare Pisciotta a fare altrettanto.

Le riprese del film sono avvenute principalmente a Montelepre ed a Palermo; ma la scena in cui Minasola incontra il magistrato Scauri è stata girata a Monreale, all’interno del circolo di cultura “Italia”, che nella finzione cinematografica viene ribattezzato “Circolo Savoia”.