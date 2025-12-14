Ieri a Santa Caterina si è parlato di Giotto e San Francesco

L’iniziativa è stata organizzata da BCsicila Monreale

MONREALE, 14 dicembre – Si è concluso, ieri pomeriggio, al Santa Caterina, il primo di un ciclo di incontri dedicati alla storia dell'arte, promossi da BCsicilia Monreale e curati dalla storica dell'arte Maria Rosaria Bonanno.

"Da Giotto a San Francesco. L'arte icona di pace", ha coniugato l'approfondimento su due figure pionieristiche della storia della cultura occidentale, Giotto, fondatore della pittura moderna, e san Francesco, autore della prima opera letteraria in volgare.

In occasione dell'imminente ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di san Francesco, inoltre, l'incontro è stato un'occasione per riflettere sulla modernità del messaggio etico francescano, emblema di pace, coscienza ecologica e dialogo interculturale.

"La formativita' della mediazione artistica si conferma sempre valida e necessaria" dichiara la presidente di BCsicilia Monreale Romina Lo Piccolo, nel ringraziare i tanti studenti che hanno partecipato all'iniziativa.