È stata ricevuta dall’amministrazione comunale e dall’Arma dei carabinieri. LE FOTO

MONREALE, 15 dicembre – Questa mattina la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Monreale, regalando alla città un momento di grande emozione e partecipazione.

Il passaggio del simbolo dei Giochi Olimpici Invernali ha richiamato l’attenzione di cittadini, istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine, sottolineando il valore universale dello sport come veicolo di pace, unità e condivisione.

La fiamma è stata accolta ufficialmente dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, alla presenza dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, che hanno garantito il regolare svolgimento dell’evento e accompagnato il corteo nel suo percorso cittadino. Un momento solenne, arricchito da gesti simbolici e dal caloroso applauso dei presenti, al passaggio del testimone tra i tedofori.

Nel suo intervento, il sindaco Arcidiacono ha sottolineato l’importanza di una tappa olimpica a Monreale, chre è certamente un’occasione di orgoglio per l’intera comunità e un messaggio di speranza rivolto soprattutto alle nuove generazioni. La visita della fiamma olimpica si inserisce così in un percorso che unisce idealmente i territori italiani in vista di Milano-Cortina 2026, lasciando anche a Monreale il segno di un evento destinato a entrare nella memoria collettiva.

La Fiamma toccherà poi Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e, dopo la tappa di Monreale, il capoluogo Palermo.

Il 16 dicembre il viaggio proseguirà da Cefalù con la sua cattedrale normanna, per poi raggiungere Enna, Piazza Armerina – con la Villa romana del Casale – Caltanissetta, Lampedusa e infine Agrigento, dove illuminerà la Valle dei Templi.

Il 17 dicembre la Fiamma attraverserà il sud-est siciliano: Licata, Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, fino a Noto, splendida città barocca UNESCO. La giornata si concluderà a Ortigia, cuore storico di Siracusa.

Il penultimo giorno sarà dedicato al versante orientale, con tappe a Priolo Gargallo, Augusta, Lentini, Nicolosi e nel Parco dell’Etna, prima di arrivare a Catania. L’ultimo tratto, il 19 dicembre, attraverserà Acireale, Giarre, Taormina, fino a Messina, da cui la Fiamma si imbarcherà verso la Calabria.

Sostenuto dai presenting partner Coca-Cola ed Eni, il Viaggio della Fiamma durerà 63 giorni, attraverserà tutte le 110 province italiane e percorrerà oltre 12.000 chilometri, per poi concludersi il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi.