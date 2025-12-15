Book4All, con la “Ballata ru vecchiu marinaiu” si è concluso il penultimo appuntamento

Un coinvolgente “reading” oggi al Santa Caterina

MONREALE, 15 dicembre – L’obiettivo (lodevole) è quello di portare la cultura anche e soprattutto nelle periferie più dimenticate. Lì, dove i libri e il teatro fanno fatica ad entrare.

Con questa “mission” opera, con pregevole impegno e con risultati crescenti, la compagnia “Gilda Sconzajuoco” guidata da Giuseppe “Zingaro” Tarantino, che oggi ha tenuto uno degli appuntamenti finali del progetto “Book4All”, che il comune di Monreale ha “sposato” da più di un anno e che ieri ha trovato ulteriore concretezza nella biblioteca comunale “Santa Caterina”.

In mezzo un estratto della “Ballata ru vecchiu marinaiu”, una piece tratta da l’opera di Samuel Taylor Coleridge, poeta e critico letterario britannico, vissuto a cavallo fra il 18 ed il 19° secolo, tradotto dall’inglese in palermitano e rappresentato con un appassionato “reading” della stessa compagnia.

L’appuntamento, come ha osservato Toni Renda, trait d’union tra il gruppo e l’organizzazione del progetto, ha incarnato nel migliore dei modi lo spirito dell’iniziativa che è quello di avvicinare gli utenti alla lettura, vero e fondamentale obiettivo dell’azione.

Il reading, espresso in palermitano stretto, ha voluto sottolineare l’importanza del dialetto, costretto a vincere pesanti sacche di resistenza culturale, che ne hanno spesso svilito l’importanza da esso assunta e lo hanno trasformato in banali luoghi comuni cinematrogafici.

La storia, quasi piratesca, ha appassionato gli astanti, che ne hanno apprezzato la forza narrativa e la coinvolgente interpretazione.