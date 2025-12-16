Monreale, la guardia medica e il 118 tornano nella sede di contrada Cirba

A giorni l’inaugurazione dei locali

MONREALE, 16 dicembre – Da oggi il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica) e quello del 118 di Monreale saranno trasferiti presso la nuova sede di piazzale Florio 1, Contrada Cirba.

Lo rende noto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che ha inviato una nota al sindaco Alberto Arcidiacono informando la cittadinanza. A giorni è prevista la inaugurazione della nuova postazione, che permetterà di garantire una gestione più efficiente e tempestiva dei servizi di emergenza e assistenza sanitaria. I cittadini che necessitano del servizio di guardia medica o del 118 possono rivolgersi alla nuova sede, che sarà operativa per tutte le necessità sanitarie urgenti.

Per qualsiasi informazione, possibile contattare il numero telefonico del Servizio di Continuità Assistenziale al 0917036496. L’Asp di Palermo, aggiunge la nota, si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio per la tutela della salute pubblica. Per ulteriori dettagli o chiarimenti, possibile di consultare il sito web ufficiale dell'ASP o rivolgersi agli sportelli informativi.