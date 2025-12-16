Le nostre attività commerciali sono in ginocchio, occorrono valide misure al traffico

I commercianti lamentano un pesante stato di crisi. Frattanto arriva la navetta per le feste

MONREALE, 16 dicembre – Venire incontro alle legittime esigenze dei cittadini e dei commercianti in un momento particolarmente difficile per la vivibilità cittadina, alla luce dei lavori che rendono ardua la circolazione all’interno del centro abitato di Monreale.

Va in questa direzione la scelta dell’amministrazione comunale di avviare un servizio navetta che sarà attivo a partire da giovedì 18 e opererà fino al prossimo 6 gennaio.

La decisione è stata comunicata dal sindaco Alberto Arcidiacono, nel corso di un’accalorata riunione, alla delegazione di commercianti che si sono recati oggi pomeriggio al complesso monumentale “Guglielmo II”, per esporre le loro difficoltà al primo cittadino ed alla sua giunta.

Il servizio navetta, in pratica, collegherà piazzale Florio con piazza Vittorio Emanuele: non con delle corse ad orari prestabiliti, ma facendo avanti e indietro, per veicolare cittadini e visitatori nel centro storico durante il periodo delle feste natalizie.

Le corse saranno effettuate dalle 8 alle 20, con ogni probabilità anche la domenica (per quest’ultimo giorno, però, è da confermare l’orario).

Per il resto, l’amministrazione, non appena si sarà consultata con il Comando dei Vigili Urbani per le necessarie verifiche tecniche, potrà prendere in considerazione ulteriori misure per migliorare le condizioni di viabilità. Fra queste non è da escludere quella del ripristino del vecchio senso di marcia (quello, in pratica, che da piazza Vittorio Emanuele, attraverso piazzetta Arancio, porta al Canale, lungo la via Antonio Veneziano). Per far questo, però, è necessaria la riapertura di piazzetta Vaglica, attualmente sede del cantiere con il quale si stanno installando le basole. Prematuro, quindi, almeno per il momento, ipotizzare altre soluzioni.

I commercianti, come loro stessi hanno affermato, torneranno alla carica per ribadire il loro malcontento dettato da un perdurante stato di crisi, che le difficoltà della malmessa viabilità hanno notevolmente incrementato. Come sempre sarà il dialogo, specie se produttivo, a dare una spinta decisiva alla risoluzione del problema.