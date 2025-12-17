Carabinieri, il tenente colonnello Petruzzelli visita la sede della sezione ANC di Monreale

È avvenuto il tradizionale scambio di auguri natalizi

MONREALE, 17 dicembre – Ieri pomeriggio, in occasione dello scambio degli auguri per le prossime festività, il nuovo comandante del Gruppo di Monreale carabinieri, tenente colonnello Gennaro Petruzzelli, accompagnato dal capitano Niko Giaquinto, ha fatto visita ai soci della sezione carabinieri in congedo di Monreale.

A ricevere il tenente colonnello è stato il presidente della sezione ANC di Monreale maresciallo Giuseppe Cortigiani che ha presentato i soci all’ ufficiale. Il tenente colonnello Petruzzelli, nel salutare i soci della sezione di Monreale, ha ricordato quanto sia importante tenere i rapporti tra l’Arma in servizio e soci in congedo.

Alla sezione ANC di Monreale il capitano Giaquinto, ha donato il calendario dell’Arma 2026 e una piccola statua in ceramica raffigurante un carabiniere che sorveglia le abitazioni, a significare il servizio che l’Arma territoriale svolge sul territorio e per la sicurezza dei cittadini.

Il presidente della sezione maresciallo Cortigiani ha ringraziato l’alto ufficiale e il capitano Giaquinto per la gradita visita, comunicando che la sezione di Monreale è aumentata come numero di soci, 90 iscritti nel 2025 e si prevedono altre adesioni per il 2026. Con un sobrio brindisi e il taglio del panettone si è concluso l’incontro.