Un’importante proposta culturale: è il sito della biblioteca comunale

Monreale si dota di un portale che consente un utilizzo più semplice del patrimonio librario

MONREALE, 17 dicembre – Prestiti e consultazioni più facili, anche stando seduti comodamente a casa. Si arricchisce di un nuovo, importante servizio la biblioteca comunale di Monreale, che ha sede a Santa Caterina, in via Pietro Novelli, che si dota di un nuovo portale online.

L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio, nel corso dell’ultimo evento legato al progetto “Book4All”, che ha visto una piacevole esposizione del mondo dei libri tenuta dallo scrittore monrealese Salvo Cangelosi e della presidentessa della Pro Loco Monreale, Amelia Crisantino.

Il sito, voluto dall’assessore alla Cultura, Fabrizio lo Verso, è stato commissionato alla società RealizzaOnline e realizzato da Pierpaolo La Torre, che ieri lo ha illustrato ai presenti.

Collegandosi al sito https://bibliotecacomunalemonreale.it, in pratica, gli utenti della biblioteca, fortunatamente in numero sempre crescente, potranno, fra le altre cose, prendere visione della dotazione libraria, della reale presenza del volume da loro richiesto o della sua temporanea assenza. Saranno allertati quando il libro desiderato sarà nuovamente disponibile e, se necessitanti di un periodo di prestito più lungo, potranno fare domanda di proroga. Il sistema è predisposto pure per sollecitare la restituzione dei libri, al termine del periodo concordato per la consultazione. Sarà possibile pure prenotare a distanza l’orario di utilizzo dei pc a disposizione egli utenti.

Interagire è semplice, anche perché, come ha spiegato lo stesso La Torre, l’obiettivo è quello di dare al maggior numero di utenti, anche quelli con minore dimestichezza con l’informatica, la possibilità di fruire del patrimonio librario. Basterà registrarsi, in modo semplice ed intuitivo, loggarsi e dialogare con la biblioteca attraverso mail.

“Si tratta di un importante servizio – ha detto l’assessore Lo Verso – che fornisce ai nostri utenti la possibilità di fruire con maggiore facilità di un luogo fondamentale per la cultura della nostra città, che potrà facilmente essere sfruttato soprattutto dai giovani. Il progetto Book4All – ha concluso – è andato in direzione dell’avvicinamento alla lettura, centrando in pieno la sua mission iniziale”.