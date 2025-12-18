San Martino delle Scale, al via i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Pillitteri: “Un’istanza fortemente voluta dal territorio”

MONREALE, 18 dicembre – Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica al Villaggio Montano, nella frazione di San Martino delle Scale, nell’ambito della convenzione Consip gestita da Enel Sole.

A darne notizia è io consigliere comunale Flavio Pillitteri. L’intervento interesserà il tratto di via Crisafulli compreso dalla zona dei Pini per circa 700 metri a valle e prevede la sostituzione di 10 pali, il rifacimento completo delle dorsali elettriche trifase e l’installazione di 27 nuovi punti luce con plafoniere a LED, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione.

I lavori saranno seguiti dal responsabile unico del procedimento, Giovanni Ferrarella, e dal direttore dell’esecuzione del contratto, Giuseppe Sala. “Accolgo con grande soddisfazione l’avvio di questi lavori – afferma Pillitteri – e ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono e l’amministrazione comunale tutta per aver accolto una istanza fortemente voluta dal territorio. Come consigliere, mi sono fatto portavoce delle esigenze dei residenti.

A questo intervento seguiranno ulteriori azioni che interesseranno l’intera frazione di San Martino delle Scale, finalizzate a migliorare il decoro urbano, potenziare i servizi e rendere l’area sempre più attrattiva, con ricadute positive sulla qualità della vita dei residenti e sulla vocazione turistica.