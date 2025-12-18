Nasce l’associazione "Sara Campanella": una rete per l’educazione affettiva e il sostegno ai giovani

Il battesimo ieri sera ai Cantieri Culturali della Zisa

PALERMO, 18 dicembre – A nove mesi dalla tragedia che ha colpito la famiglia Campanella, i Cantieri Culturali della Zisa hanno ospitato ieri sera l'inaugurazione ufficiale dell'Associazione "Sara Campanella".

Un momento di profonda commozione che segna l'inizio di un percorso volto a trasformare il dolore in impegno civile e sociale. L’Associazione nasce con una missione chiara: sensibilizzare i giovani nelle scuole e nei centri sportivi, promuovendo l’educazione all’affettività emotiva. L’obiettivo è creare sinergie sistemiche tra istituzioni, centri antiviolenza e sportelli di ascolto, per prevenire il disagio e intervenire attraverso il volontariato attivo.

Alla cerimonia ha preso parte Carla Castronovo, docente di scienze motorie e referente per la salute dell’Istituto "Basile-D’Aleo" e socia dell'Associazione "Donnattiva".

Carla Castronovo da decenni si dedica con passione al benessere della donna e alla tutela delle nuove generazioni.

All'evento ha preso parte il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, insieme a numerosi dirigenti scolastici e docenti provenienti da Palermo e Misilmeri. Durante la serata sono stati presentati i soci fondatori dell’Associazione, composta in gran parte dai familiari di Sara, uniti nella volontà di onorarne la memoria attraverso un impatto sociale positivo e duraturo.