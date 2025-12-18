Ladri al cimitero di Monreale: depredata una cappella gentilizia

Trafugati oggetti in marmo e in argento. Scattata la denuncia ai carabinieri

MONREALE, 18 dicembre – Tornano i ladri (ammesso che se ne siano mai andati) al cimitero di Monreale, dove, purtroppo, pare che neanche i morti possano stare in pace.

A fare le spese della visita sgradita dei predatori, questa volta è stata una cappella gentilizia, ubicata, peraltro, in una delle zone più battute del sito, vale a dire a pochi metri dal monumento eretto a Domenico Intravaia, caduto di Nassiriya, dove i ladri hanno fatto razzia di ciò che era contenuto all’interno.

Sono sparite, infatti, una statua in terracotta della Madonna del 1800, con corona in argento e basamento in marmo; una lampada votiva in argento sostenuta da tre catene (sempre in argento).

I proprietari, recandosi al cimitero, hanno fatto la sgradita scoperta, non senza rammarico. Soprattutto per il valore affettivo che quegli oggetti avevano. Conseguenziale è scattata la denuncia ai carabinieri della stazione di Monreale.

Il fatto riporta alla luce gli episodi di qualche anno fa, quando operava una banda di ladruncoli, specializzata nella sistematica razzia di tutto ciò che fosse di rame: dalle grondaie delle sepolture gentilizie, ai vasetti installati davanti ad ogni singolo loculo. Poi, dopo, svariate irruzioni predatorie, erano stati i carabinieri della stazione di Monreale a porre fine alle razzie, con un efficace e repentino blitz notturno, che aveva portato all’arresto in flagranza di reato dei malviventi.