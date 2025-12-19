Natale a Monreale: attiva la navetta gratuita per i cittadini delle zone limitrofe

Sarà attiva dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21

MONREALE, 19 dicembre – Lo avevamo anticipato martedì scorso, quando l’amministrazione aveva incontrato i commercianti, per individuare alcune misure di sostegno in occasione delle festività natalizie.

Da oggi e dalle fino al 7 gennaio è attivo il servizio di navetta gratuita promosso dall’amministrazione comunale di Monreale per facilitare la mobilità in questi giorni di festa.

L’iniziativa, promossa dal vicesindaco Riccardo Oddo e approvata dalla Giunta comunale, ha l’obiettivo di ridurre il traffico urbano e favorire l’accesso al centro storico e agli eventi natalizi.

Il servizio garantisce un collegamento continuo tra il parcheggio D’Acquisto, il parcheggio Torres e piazza Vittorio Emanuele, con percorso di andata e ritorno. La navetta è totalmente gratuita e assicura una frequenza di una corsa ogni 15 minuti, consentendo spostamenti rapidi e regolari verso il centro storico. La navetta sarà operativa tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 8–14 e 16–21.

Il servizio è rivolto in particolare ai cittadini delle zone limitrofe e ai visitatori, invitati a lasciare l’auto nei parcheggi e a usufruire della navetta per raggiungere comodamente il centro.