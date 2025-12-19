Monreale, il comune acquista due nuovi scuolabus

Un investimento da oltre 170 mila euro per il trasporto scolastico

MONREALE, 19 dicembre – Il Comune acquista due nuovi scuolabus destinati al servizio di trasporto degli studenti delle scuole locali, con l’obiettivo di sostituire mezzi ormai usurati e non più funzionanti e migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.

La fornitura è stata affidata alla Carind International S.r.l., per un importo di 139.800 euro, a cui si aggiungono 30.756 euro di IVA al 22%, per una spesa complessiva di 170.556 euro.

I nuovi mezzi saranno Volkswagen Crafter 50 L5 Diesel Euro 6, ciascuno con 28 posti per studenti, un posto per l’accompagnatore, uno per l’autista e una postazione per carrozzina, garantendo così anche l’accessibilità agli studenti con disabilità. La fornitura comprende inoltre collaudo, immatricolazione e iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto con la ditta fornitrice è stato stipulato lunedì scorso. La spesa sarà coperta con fondi dell’esercizio finanziario 2025.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione approvata dal Consiglio comunale con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e il Bilancio di previsione 2025-2027, e vuole essere un modo di porre attenzione verso i servizi scolastici e il diritto allo studio.