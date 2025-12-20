La «gita a Monreale» del 1894 di Giuseppe Antonio Borgese

L’intellettuale madonita la racconta in una lettera scritta a 12 anni

MONREALE, 20 dicembre – Originario di Polizzi Generosa, piccolo centro madonita, Giuseppe Antonio Borgese (nella foto) è stato un personaggio poliedrico, capace di eccellere in un vasto ambito di discipline come la letteratura, il giornalismo, la critica, l’insegnamento universitario e l’attivismo politico.

La sua fama di narratore è legata soprattutto a «Rubè», considerato uno dei migliori romanzi pubblicati in Italia fra le due guerre; quando aveva soli dodici anni, il 27 giugno del 1894 scrive una lettera, indirizzata a suo zio Giovanni, in cui racconta di una “gita a Monreale” a cui ha preso parte qualche giorno prima.

A Palermo, l’escursione inizia dallo slargo del teatro Bellini per arrivare a piazza Bologni e proseguire da lì, su una vettura tranviaria, per il Cassaro, i “quattro cantoni”, la cattedrale e corso Calatafimi; giunti alla periferica borgata della Rocca, Borgese e i suoi compagni di gita cambiano mezzo e raggiungono Monreale a bordo di una carrozza.

«A mano a mano che salivamo - scrive allo zio - vedevamo la meravigliosa Conca d’Oro e poi lo stupendo mare che rifletteva i raggi del cocente sole, e attorno a esso la bella Palermo, i cui edifici non si distinguevano, e che luccicavano, illuminati dal sole».

Entrando al duomo, il piccolo Borgese si mette quindi «a rimirare tutto ciò che di bello conteneva quella chiesa». E così annota: «In mosaico c’è tutta la storia sacra e in tale ordine che ognuno, anche non conoscendola, ne può capire i fatti. Comincia dalla creazione del cielo e della terra, poi vi sono i fatti di Adamo e d’Eva; quelli di Caino, di Noè, di Mosè, di Davide, di Roboamo, tutti insomma fino all’ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Di questo è nell’altare maggiore un colossale busto. Credo che né Encelado, né Polifemo erano raffigurati così».

«È una lettera in cui par di leggere un destino» ha scritto Leonardo Sciascia, ritenendo che dalla lettura di quello scritto pre-adolescenziale si potevano già intuire quali fossero le doti letterarie di Giuseppe Antonio Borgese, che dall’establishment culturale italiano - fatta eccezione per lo stesso Sciascia - non è stato finora adeguatamente valorizzato. A Palermo gli sono state intitolate una piazza, nei pressi del Giardino Inglese, e una scuola statale.