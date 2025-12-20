Inaugurata a Monreale la fiera di Natale

Grande partecipazione e gioia per i più piccoli

MONREALE, 20 dicembre – Il sindaco Alberto Arcidiacono e la giunta hanno dato il via ufficiale alle festività in piazza Guglielmo II. La città ha ospitato il meraviglioso villaggio incantato con casette in legno, artigianato e grandi novità.

La fiera si è aperta con l’arrivo di Babbo Natale sulla slitta, che ha fatto gioire i bimbi presenti e con il giro a cavallo. Grande interesse per le degustazioni dei maestri del cioccolato maestri Paolo Antico mentre a conclusione della prima giornata lo spettacolo di fuoco Mimì Fire Show.

Nei prossimi giorni si continuerà con le sfilate storiche, zampognari, la Banda Guglielmo II e il folklore di "Trinacria Bedda", Villaggio 3D, giri a cavallo al Baglio e mascotte. Un’atmosfera unica tra eccellenze locali e intrattenimento per tutte le età.