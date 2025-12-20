''Matti da Slegare'' concede il bis, nuova serata di successo al Teatro Imperia

Lo spettacolo dei ragazzi del Liceo Basile-D'Aleo è nuovamente andato in scena nella serata di ieri

MONREALE, 20 dicembre – Applausi e grande partecipazione di pubblico anche per la seconda messa in scena di “Matti da Slegare”, lo spettacolo interpretato dagli alunni del Liceo Basile-D’Aleo di Monreale, andato in scena venerdì 19 dicembre al Teatro Imperia.

Dopo il positivo riscontro ottenuto alla prima rappresentazione, lo spettacolo è tornato sul palco confermando l’apprezzamento del pubblico per una commedia capace di divertire e al tempo stesso trasmettere un messaggio profondo. Il primo appassionato della messa in scena è stato proprio il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha spinto fortemente affinché la rappresentazione potesse avere una replica poco prima delle vacanze natalizie. "Questi ragazzi sono il meglio che c'è a Monreale" ha dichiarato il primo cittadino, presente nuovamente in prima fila al Teatro Imperia. "Grazie a loro - prosegue - possiamo tornare a sentire profumo di futuro".

Il lavoro nasce dal soggetto dell’autrice Stefania De Ruvo ed è stato portato in scena con la regia della professoressa Antonella Vaglica, affiancata dagli attori professionisti Francesca Vaglica e Dario Scarpati, quest’ultimo anche in scena nel ruolo del dottore. La stessa De Ruvo, poco prima dell'inizio dello spettacolo, ha fatto una piccola sorpresa agli alunni, riservando loro un videomessaggio di saluti proiettato prima della rappresentazione sul grande schermo del teatro.

Protagonisti sul palco tredici studenti del liceo – Sofia Giotti, Luca Abate, Alessia Lo Iacono, Simone Campanella, Lisa Venturella, Sara Mancuso, Gemma Causa, Roberta Marotta ed il cagnolino Archimede, Alessandra Giannetto, Noemi Rinaudo, Emanuele Lino, Francesca Scherma e Vittoria Lentini – che hanno dato vita a uno spettacolo diviso in due atti, dalla trama semplice ma efficace. Al centro della narrazione, un gruppo di pazienti che, trovato il terapeuta svenuto, decide di non rinunciare alla seduta improvvisando una sostituzione tanto caotica quanto esilarante. Tra personaggi eccentrici e continui equivoci, la vicenda si sviluppa in una brillante commedia capace di coinvolgere la platea.

“Matti da Slegare” rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso laboratoriale composto da tre laboratori teatrali, curati dalle professoresse Antonella Vaglica e Agata Cusimano, inseriti nel progetto PNRR – Scuola Futura “Tutti insieme a Scuola – Scuola di Teatro”. Un percorso avviato nel marzo 2025 e durato nove mesi, durante i quali gli studenti hanno lavorato sull’adattamento del testo, sulla recitazione e sulla messa in scena. Ne va fiera il dirigente scolastico dell'istituto normanno, la preside Loredana Lauricella: "Questi ragazzi sono il vanto della nostra scuola".

Anche in questa seconda serata il Teatro Imperia ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, che ha premiato con lunghi applausi finali l’impegno e la passione dei giovani attori e dei loro registi. A conclusione dello spettacolo, il clima di entusiasmo ha confermato il valore educativo e culturale del teatro come strumento di crescita, aggregazione e condivisione per i ragazzi e per l’intera comunità. La serata ha anche avuto scopo benefico: al termine della rappresentazione, all'uscita dalla struttura, era possibile per i presenti consegnare un'offerta libera da destinare ai volontari della Croce Rossa, che operano nei territori colpiti dalla malvagità delle guerre in tutto il globo, dalla striscia di Gaza alle lande ucraine.