Cattedrale, un tripudio di musica, gioia e speranza nel concerto di Natale con monsignor Frisina

Il concerto andrà in onda su TV 2000 nel giorno di Santo Stefano in seconda serata

MONREALE, 21 dicembre – Come ha affermato monsignor Marco Frisina “la pace inizia dal cuore degli uomini”, così la musica è in grado di innalzare i cuori degli uomini verso Dio.

Così sotto lo sguardo del Pantocratore ieri sera si è tenuto il concerto “Canto di Natale nel mondo” diretto da monsignor Frisina organizzato con i cori della Chorus Inside Sicilia presieduta da Salvatore Di Blasi, il coro lirico Laudate Dominum e l’orchestra sinfonica Bequadro di Bagheria, all’interno del duomo di Monreale in sinergia con l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi e la collaborazione dell’arciprete della cattedrale, don Nicola Gaglio, con il patrocinio del comune di Monreale.

Il concerto ha attraversato l’autentico spirito del Natale in musica, partendo dai canti religiosi più celebri della tradizione, passando sulle note di “Paradiso” per la vita in musica di San Filippo Neri e con un viaggio nelle musiche composte dal maestro come colonne sonore dei film dedicati gli amici di Dio, Don Bosco, Chiara e Francesco, Maddalena, per giungere al tema della pace, chiudendo con il Te Deum finale.

Un vero tripudio di musica, gioia e speranza ha così coinvolto il numeroso pubblico presente, che ha riempito il duomo di Monreale facendo registrare una grande partecipazione. Al termine del concerto l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, richiamando i temi legati alle musiche del concerto ha voluto affermare anch’egli l’importanza della musica nell’esperienza di fede, proprio grazie alla sua forza nell’innalzare i cuori degli uomini verso l’Alto.