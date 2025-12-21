Controlli straordinari nella riserva di Ficuzza: 11 denunciati e verifiche a tappeto su armi, caccia e allevamenti

Operazione dei carabinieri nei territori di Corleone, Monreale e altri quattro Comuni:

MONREALE, 21 dicembre – Un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dal Gruppo Carabinieri di Monreale dall’11 al 19 dicembre all’interno della Riserva Naturale Orientata “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago”, che si estende nei Comuni di Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso e Monreale.

L’attività rientra in un piano strategico mirato a rafforzare la sicurezza nelle aree rurali e boschive ed è stata svolta con il coordinamento dei Comandi territoriali delle Compagnie di Misilmeri e Corleone, con il supporto del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e di diversi Reparti Specializzati dell’Arma.

Fondamentale il contributo delle pattuglie a cavallo, composte da due a quattro militari, che hanno permesso di raggiungere casolari isolati, ruderi e abitazioni rurali non accessibili ai mezzi ordinari. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati nove servizi di perlustrazione in zone impervie, cinque perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e altrettanti rastrellamenti di aree boschive.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto delle attività illecite connesse alla pratica venatoria. I Carabinieri a cavallo hanno svolto mirati servizi antibracconaggio e intensificato i controlli sui detentori di armi nei piccoli centri. A seguito delle verifiche, undici persone, su trentatré complessivamente controllate, sono state denunciate in stato di libertà per la mancata produzione, entro i termini di legge, del certificato medico di idoneità psicofisica necessario per la detenzione di armi.

Il dispositivo di controllo è stato rafforzato dalla presenza dei Reparti Specializzati dell’Arma, tra cui il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) e il Nucleo CITES, impegnati nella tutela della salute pubblica, dell’ambiente e nel contrasto al commercio illegale di specie protette.

Nel corso dell’operazione sono state ispezionate cinque aziende agricole, due spacci di carne fresca e surgelata, due caseifici e due allevamenti. Le verifiche hanno riguardato complessivamente 174 ovini, due equini, nove bovini, tre cani di proprietà e due cani vaganti, con controlli mirati al benessere animale, alla regolarità delle strutture e al rispetto delle normative sanitarie e ambientali.