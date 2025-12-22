Cisl scuola Palermo Trapani, tra i nuovi incaricati c'è Francesca Giammona

La dirigente scolastica della scuola Francesca Morvillo di Monreale sarà referente dei dirigenti scolastici per il sindacato al fine di garantire una rappresentanza efficace e una tutela dei diritti della categoria

PALERMO, 22 dicembre – Il 12 dicembre scorso il consiglio Generale della Cisl Scuola Palermo Trapani, su proposta della segreteria, ha proceduto a effettuare nuove importanti nomine, che rappresentano un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sindacato forte e rappresentativo sul territorio provinciale.

Tra le nuove nomine - fa sapere il sindacato attraverso i propri canali social - ci sono quella di Pietro Galati, nominato coordinatore delle RSU, con l'obiettivo di accompagnare e rafforzare la rappresentanza sindacale unitaria e promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori; Maria Pia Raia è stata nominata referente per l'Innovazione Digitale, per supportare la struttura sindacale nel processo di digitalizzazione e garantire che le nuove tecnologie siano utilizzate per migliorare la qualità del servizio agli iscritti; Giustino Gatì è stato nominato referente del personale I.R.C., per rappresentare e tutelare gli interessi dei docenti di religione cattolica; Francesca Giammona, dirigente scolastica della scuola Francesca Morvillo di Monreale, è stata nominata referente dei dirigenti scolastici, per garantire una rappresentanza efficace e una tutela dei diritti dei dirigenti scolastici; Honorè Federico è stato nominato referente per la Formazione Professionale e le Scuole Private, per promuovere la qualità dell'offerta formativa e tutelare i diritti dei lavoratori del settore.

La segreteria e tutto il consiglio generale hanno augurato un proficuo lavoro a tutti i nuovi referenti, fiduciosi che queste nomine contribuiranno a rafforzare la presenza e l'azione della Cisl Scuola Palermo Trapani a sostegno della scuola e dei suoi lavoratori.