Il Comune acquista un nuovo pick-up per la Protezione Civile

È un Ford Ranger che affiancherà i mezzi già in dotazione
MONREALE, 23 dicembre – Il Comune di Monreale acquista un nuovo automezzo destinato alla Protezione Civile comunale, con l’obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione, pronto intervento e assistenza alla cittadinanza.
Si tratta di un pick-up Ford Ranger di nuova immatricolazione, che andrà ad affiancare i mezzi già in dotazione, ritenuti non più sufficienti a fronte delle crescenti esigenze operative del servizio di Protezione Civile sul territorio comunale.
L’acquisto è stato effettuato tramite affidamento diretto, attraverso la piattaforma digitale “Appalti & Contratti”. La fornitura è stata affidata alla Ditta GI.BI. Auto S.p.A., per un importo complessivo di 49.900 euro, comprensivo di IVA.
Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale vuole ribadire l’attenzione verso il rafforzamento delle attività di Protezione Civile, ritenute strategiche per la sicurezza del territorio e per una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze a tutela dell’intera comunità monrealese.
