Skip to main content
Studio Valerio
Car revision service
Amplifon piccolo
Casamento travel mobile

Il Comune acquista un nuovo pick-up per la Protezione Civile

· Cronaca varia

È un Ford Ranger che affiancherà i mezzi già in dotazione

MONREALE, 23 dicembre – Il Comune di Monreale acquista un nuovo automezzo destinato alla Protezione Civile comunale, con l’obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione, pronto intervento e assistenza alla cittadinanza.

Si tratta di un pick-up Ford Ranger di nuova immatricolazione, che andrà ad affiancare i mezzi già in dotazione, ritenuti non più sufficienti a fronte delle crescenti esigenze operative del servizio di Protezione Civile sul territorio comunale.
L’acquisto è stato effettuato tramite affidamento diretto, attraverso la piattaforma digitale “Appalti & Contratti”. La fornitura è stata affidata alla Ditta GI.BI. Auto S.p.A., per un importo complessivo di 49.900 euro, comprensivo di IVA.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale vuole ribadire l’attenzione verso il rafforzamento delle attività di Protezione Civile, ritenute strategiche per la sicurezza del territorio e per una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze a tutela dell’intera comunità monrealese.

 

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Studio Valerio
Casamento travel
Amplifon piccolo
Miceli e Ganci studio

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica