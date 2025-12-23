Veneziano-Novelli, lo scorso 19 dicembre si è insediato il nuovo Consiglio d'istituto

Il nuovo organo collegiale resterà in carica tre anni

MONREALE, 23 dicembre – Composto da otto rappresentanti dei genitori, otto dei docenti, due del personale ATA, oltre che dal dirigente scolastico e dalla dirigente dei servizi amministrativi, il nuovo organo collegiale espleterà il mandato per il prossimo triennio scolastico.

Il rinnovo del Consiglio è stato occasione per fare un bilancio delle esperienze del triennio precedente e ridefinire e modulare le scelte formative in relazione al prismatico mondo delle emergenze educative.

La nuova composizione consiliare riflette la verticalità dell'istituto e rappresenta organicamente tutti i segmenti della scuola, dall'infanzia alle medie, assicurando l'interpretazione delle istanze e delle sollecitazioni provenienti da fasce evolutive e livelli psicodinamici diversi ma integrati.

"Attraverso l'interazione tra organi decisionali e specificità territoriali si realizza la crescita dell'ecosistema scuola" afferma il dirigente scolastico Marco Monastra che augura al nuovo Consiglio d'istituto e a tutta la comunità educante serene festività e un anno prospero di opportunità di crescita per famiglie e studenti.