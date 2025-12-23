Veneziano-Novelli, lo scorso 19 dicembre si è insediato il nuovo Consiglio d'istituto

Il nuovo organo collegiale resterà in carica tre anni
MONREALE, 23 dicembre – Composto da otto rappresentanti dei genitori, otto dei docenti, due del personale ATA, oltre che dal dirigente scolastico e dalla dirigente dei servizi amministrativi, il nuovo organo collegiale espleterà il mandato per il prossimo triennio scolastico.
Il rinnovo del Consiglio è stato occasione per fare un bilancio delle esperienze del triennio precedente e ridefinire e modulare le scelte formative in relazione al prismatico mondo delle emergenze educative.
La nuova composizione consiliare riflette la verticalità dell'istituto e rappresenta organicamente tutti i segmenti della scuola, dall'infanzia alle medie, assicurando l'interpretazione delle istanze e delle sollecitazioni provenienti da fasce evolutive e livelli psicodinamici diversi ma integrati.
"Attraverso l'interazione tra organi decisionali e specificità territoriali si realizza la crescita dell'ecosistema scuola" afferma il dirigente scolastico Marco Monastra che augura al nuovo Consiglio d'istituto e a tutta la comunità educante serene festività e un anno prospero di opportunità di crescita per famiglie e studenti.
Articoli correlati
Articoli correlati mobile
Un autogol al 90°
MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.