I monrealesi sepolti nei cimiteri militari italiani in Germania, Austria e Polonia

Si tratta di militari e civili deceduti per cause belliche o in prigionia. Ecco chi sono

MONREALE, 23 dicembre – Secondo quanto emerge dagli accurati studi compiuti del ricercatore veronese Roberto Zamboni, sono sei i cittadini nativi di Monreale i cui resti mortali riposano nei cimiteri militari italiani presenti in Germania, Austria e Polonia.

Si tratta di militari e civili deceduti per motivi bellici o in prigionia, le cui salme al termine del secondo conflitto mondiale sono state esumate dai luoghi di prima sepoltura e spostate nei cimiteri militari a cura del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, struttura del ministero della Difesa che si occupa della ricerca e della sistemazione delle loro spoglie.

Nel dopoguerra, non tutti i familiari sono stati informati di questi spostamenti: non pochi caduti, così, sono finiti in una sorta di limbo burocratico che non ha consentito di far conoscere ai discendenti l’esatto luogo di sepoltura dei loro cari, definiti dallo stesso Zamboni “dimenticati di Stato”.

In Germania, nel complesso cimiteriale di Amburgo, si trovano le salme di Giuseppe Giaconia (27 febbraio 1920 - 24 febbraio 1945), di Salvatore Renda (25 gennaio 1909 - 1° febbraio 1944) e del carabiniere Paolo Albano (7 novembre 1898 - 6 aprile 1945); Giuseppe Faraci (23 gennaio 1906 - 15 dicembre 1947), è invece sepolto nel camposanto militare d’onore di Francoforte sul Meno, nello stato federato tedesco dell’Assia.

Le spoglie mortali di Giuseppe Altobello (8 novembre 1916 - 17 gennaio 1945), anch’egli appartenente all’Arma dei Carabinieri, sono nel grande cimitero militare internazionale di Mauthausen, cittadina della provincia austriaca di Perg.

Infine, la sepoltura di Pietro Cancemi (8 settembre 1913 - 28 gennaio 1943) si trova al sacrario militare italiano di Varsavia (nella foto), nel quartiere di Bielany, alla periferia settentrionale della capitale polacca.