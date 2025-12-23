Traguardo storico per la pizzeria "Al Melograno" che celebra 35 anni di eccellenza

Per il titolare Fabrizio Affranchi scoccano frattanto i 45 anni di lavoro

MONREALE,23 dicembre – Un presidio di gusto, tradizione e dedizione festeggia oggi un anniversario speciale. La nota pizzeria "Il Melograno", incastonata nella suggestiva cornice della Rocca di Monreale, taglia il traguardo dei 35 anni di attività.

Al timone di questa realtà, divenuta nel tempo un punto di riferimento per i palati più esigenti, c’è Fabrizio Affranchi, un veterano dell’accoglienza che vanta ben 45 anni di esperienza ininterrotta nel settore della ristorazione.

Una Storia di Passione e Identità

Inaugurato trentacinque anni fa, "Al Melograno" si è subito distinto nel panorama gastronomico locale come un locale di nicchia. La filosofia di Fabrizio Affranchi è rimasta immutata nel tempo: valorizzare i prodotti tipici della gastronomia siciliana, trasformando materie prime d'eccellenza in pizze e piatti che raccontano l’identità del territorio.

L’impegno profuso da Affranchi va oltre la semplice gestione di un’attività commerciale. Per la costanza, la professionalità e l’attenzione quasi paterna verso la clientela, il titolare è oggi circondato dalla stima profonda della comunità.

Amici, esponenti del mondo politico e rappresentanti delle associazioni di Monreale lo definiscono unanimemente un "Cavaliere del Lavoro" sul campo. Un riconoscimento informale ma carico di significato, che premia una vita dedicata al sacrificio e alla ricerca della qualità.

"Vedere crescere questa attività giorno dopo giorno, per 35 anni, è stato il viaggio più bello della mia vita," dichiara Fabrizio Affranchi. "Il segreto è non smettere mai di amare quello che si fa e restare fedeli alle proprie radici".

Mentre festeggia questo importante anniversario, "Al Melograno" continua a guardare avanti, mantenendo quel binomio tra innovazione e tradizione che lo ha reso un'icona della Rocca di Monreale.