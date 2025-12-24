Rifiuti, sospesa la raccolta dell’organico a Natale

Attivati punti straordinari di conferimento

MONREALE, 24 dicembre – In occasione della festività di Natale, domani, giovedì 25 dicembre, il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica nel territorio comunale di Monreale sarà sospeso.

Per ridurre al minimo i disagi e garantire il decoro urbano anche durante le festività natalizie, il Comune ha predisposto una serie di punti di raccolta straordinari presso i quali i cittadini potranno conferire autonomamente i propri rifiuti organici.

Nel dettaglio, i conferimenti saranno possibili:

• dalle ore 7 alle 12 nelle zone di Aquino e Fiumelato;

• dalle ore 6 alle 11 presso piazza Basile, piazzale Candido, piazza Tricoli, curvone, CRES e bivio Fiore sulla SP 20, dove sarà attiva una postazione mobile.

«Chiediamo la massima collaborazione da parte dei cittadini in questa giornata di festa – ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana Giulio Mannino –. Grazie ai punti di raccolta mobili garantiamo un’alternativa efficiente alla sospensione del porta a porta, permettendo a tutti di gestire correttamente i propri rifiuti».

L’assessore ha inoltre colto l’occasione per rivolgere «i più sinceri auguri di Buon Natale a tutte le famiglie di Monreale», ringraziando in modo particolare gli operatori ecologici che, anche nei giorni festivi, continuano a lavorare per mantenere la città pulita.

L’amministrazione invita la cittadinanza al rispetto degli orari e delle modalità di conferimento, ribadendo l’importanza della collaborazione di tutti per una città più ordinata e decorosa anche durante le festività.