Monreale, 30 mila euro per valorizzare l’ex refettorio dei Benedettini

Nuovi allestimenti per l’aula consiliare nel Complesso monumentale “Guglielmo II”

MONREALE, 26 dicembre – Il Comune di Monreale investe nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale grazie a un finanziamento regionale destinato ai comuni inseriti nell’Itinerario Arabo-Normanno, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio mondiale dell’umanità.

L’intervento rientra nel contributo straordinario previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 30 gennaio 2025, che ha assegnato complessivamente un milione di euro ai comuni del percorso arabo-normanno siciliano. A Monreale è stata destinata una quota pari a 333.333,33 euro, formalmente impegnata con decreto dell’assessorato regionale delle Autonomie locali.

Tra le iniziative programmate dall’amministrazione comunale figura l’adeguamento della sala dell’ex refettorio dei Benedettini, spazio di grande valore storico e architettonico situato all’interno del prestigioso complesso monumentale “Guglielmo II”. L’ambiente, oggi sede del Consiglio comunale e intitolato al partigiano monrealese Biagio Giordano, sarà oggetto di un intervento di rifunzionalizzazione volto a migliorarne la fruibilità istituzionale, nel pieno rispetto dell’identità storica del luogo.

I lavori prevedono la fornitura di nuovi allestimenti, l’integrazione di impianti tecnologici già esistenti, arredi funzionali e soluzioni illuminotecniche compatibili con il contesto monumentale. L’obiettivo è garantire uno spazio rappresentativo adeguato alle attività amministrative e, allo stesso tempo, restituire alla comunità un ambiente di alto valore simbolico e culturale.

Per l’intervento è stata stanziata una somma di 30.000 euro, come deliberato dalla giunta municipale lo scorso luglio. L’affidamento della fornitura, per un importo di 24.280 euro oltre IVA, è avvenuto mediante procedura di affidamento diretto, a favore della ditta Wood Design di Mangano Pietro.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di promozione turistica e culturale, finalizzata a valorizzare i beni monumentali di Monreale e a consolidarne il ruolo centrale nel panorama culturale siciliano e mediterraneo.