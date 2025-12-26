Rifiuti a Monreale: servizio prorogato fino al 31 marzo 2026 con l’Ecolandia

Il provvedimento necessario, in attesa dell’affidamento settennale

MONREALE, 26 dicembre – Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monreale continuerà ad essere svolto dalla ditta Ecolandia s.r.l. almeno fino al 31 marzo 2026.

Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con una nuova proroga del rapporto contrattuale attualmente vigente in essere, motivata dalla necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale in attesa della conclusione della gara d’ambito bandita dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest.

La decisione arriva al termine di un lungo e complesso iter amministrativo e giudiziario che, negli ultimi anni, ha rallentato l’affidamento definitivo del servizio di igiene urbana. La gara settennale d’ambito, avviata nel 2022, era stata infatti annullata nel settembre 2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, a seguito dei ricorsi presentati dalle ditte partecipanti. Da allora, la S.R.R. è stata costretta a ripartire con una nuova procedura, adeguata alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alle direttive ARERA e ai criteri ambientali minimi.

Nel frattempo, il Comune di Monreale ha più volte prorogato il contratto con l’attuale gestore, ritenendo inderogabile l’esigenza di evitare interruzioni nel servizio di raccolta e spazzamento. Anche l’ultima proroga, che copre il primo trimestre del 2026, viene definita “tecnica” e limitata al tempo strettamente necessario per completare l’iter della nuova gara.

Secondo quanto comunicato dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest, la procedura per l’affidamento pluriennale del servizio – suddivisa in lotti territoriali – è ormai in fase di ultimazione, con trasmissione degli atti all’UREGA e pubblicazione prevista a breve. Tuttavia, fino all’aggiudicazione definitiva e alla consegna del servizio al nuovo gestore, l’amministrazione comunale ha ritenuto inevitabile proseguire con Ecolandia s.r.l., alle stesse condizioni economiche e contrattuali già in essere.

Per il periodo gennaio–marzo 2026 è stato previsto un impegno di spesa pari a circa 815 mila euro IVA inclusa, oltre alle somme destinate agli incentivi tecnici previsti dalla normativa vigente.

L’amministrazione ribadisce che la proroga non rappresenta una scelta discrezionale, ma una misura obbligata per tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e la continuità dell’azione amministrativa, in attesa che la nuova gara d’ambito possa finalmente giungere a conclusione.