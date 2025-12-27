Bonus rifiuti, slitta al 2026 la riduzione della Tari

L’agevolazione riguarda le famiglie in condizioni economiche disagiate

MONREALE, 27 dicembre – Oramai è certo: slitta al prossimo anno l’applicazione del cosiddetto “bonus rifiuti”, istituito per venire incontro alle necessità dei contribuenti che in trovano in disagiate condizioni economico-sociali, che potranno così fruire di una riduzione del 25 per cento sulla Tari da pagare.

Il riconoscimento dell’agevolazione avverrà in maniera automatica, senza che occorra quindi inviare alcuna richiesta, a beneficio di tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’Inps la “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) ed ottenuto per il 2025 un livello di attestazione ISEE inferiore alla prefissata soglia di 9.530 euro. Per le famiglie numerose, ossia quelle con la presenza di almeno quattro figli, il limite è invece stabilito in 20.000 euro.

In pratica, si tratta di un meccanismo del tutto analogo a quello che già viene utilizzato per i bonus sociali relativi alle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Da notare che questa nuova misura va ad aggiungersi alle agevolazioni comunali già attive, che restano in vigore. A Monreale sono previste varie forme di riduzione della Tari, in particolare per quanto riguarda le famiglie con un unico componente, per gli immobili utilizzati stagionalmente e per le abitazioni ubicate in zone dove non opera il servizio “porta a porta” che distano più di 300 metri dalle postazioni di raccolta.