Monreale, con il nuovo anno incremento di vigili urbani per la polizia municipale

Già incrementati di 17 unità, arriveranno a circa 28 unità con il nuovo anno

MONREALE, 27 dicembre –Nella conferenza stampa di fine anno l’amministrazione comunale ha tracciato un bilancio degli interventi sostenuti nel campo dell’incremento delle risorse umane comunali per il potenziamento della sicurezza urbana.

A tal riguardo, l’anno appena trascorso ha consentito al Comune di inserire in organico nuovi vigili urbani attraverso le procedure di mobilità attuate e le nuove assunzioni legate all’ultimo concorso. In particolare, l’ingresso di nuove cinque unità porterà a 17 l’incremento del numero di agenti di Polizia municipale avviato nell’ultimo anno, mentre entro dicembre del nuovo anno si arriverà grazie alle nuove assunzioni programmate di arrivare a circa 28 unità in totale.

Un bilancio - fanno sapere il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Di Verde- positivo è quello attuato, che ci porterà pian piano ad avere con sempre più assunzioni programmate un numero congruo di forze di polizia urbana sul territorio comunale al fine di garantire sicurezza e vivibilità urbana maggiori.