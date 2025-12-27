In occasione della ricorrenza del 400esimo anniversario della festa del SS. Crocifisso l’amministrazione comunale già al lavoro

MONREALE, 27 dicembre –In cantiere diverse iniziative per i festeggiamenti del 400esimo anniversario della festa del SS. Crocifisso di Monreale: lo ha annunciato stamattina alla conferenza di fine anno con la stampa il sindaco Alberto Arcidiacono.

Il Comune ha già inoltrato apposita richiesta di finanziamento all’Ufficio grandi eventi della Camera dei deputati per poter supportare il programma, che sarà ricco di importanti iniziative - ha fatto sapere il sindaco Alberto Arcidiacono .

Queste ultime non si limiteranno soltanto al periodo tradizionale della festa, ma si protrarranno per l’intero anno al fine di celebrare questa solenne ricorrenza con grandi eventi in grado di rinsaldare la memoria storica cittadina intorno a una tradizione di fede tanto forte per la comunità monrealese. Si tratterà di eventi di ampio respiro, ancora in programma, tesi a ricordare alla comunità monrealese il significato profondo di questa ricorrenza, che non è soltanto un momento celebrativo, ma soprattutto un evento storico in grado di ricordare le origini e il senso profondo di questa tradizione per la comunità monrealese.