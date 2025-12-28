Monreale non dimentica e non dimenticherà: nasce l’associazione MAS

È dedicata a Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo. L’obiettivo è la promozione della legalità

MONREALE, 28 dicembre – Monreale non dimentica, ci mancherebbe. Ma soprattutto non dimenticherà. La memoria di Massimo, Andrea e Salvo resterà scolpita nel cuore di tutti.

Con questi propositi è stata presentata stamattina a piazza Guglielmo la neonata associazione MAS, un nome niente affatto casuale, che oltre ad essere l’acronimo dei nomi dei tre ragazzi vittime della strage di via Benedetto D’Acquisto, significa soprattutto: memoria, amicizia, speranza. Senza contare che in spagnolo, l’espressione “No MAS” significa “mai più”.

Tutti valori di cui la comunità monrealese ha bisogno, tutti valori che, se incardinati nella mente di ciascuno di noi, possono certamente contribuire a regalare ai nostri figli un futuro migliore.

L’associazione, come ha ricordato sul palco, non senza emozione, la presidentessa Claudia Pirozzo, si propone di promuovere la legalità, il rispetto delle regole, il dialogo, l’inclusione sociale. I destinatari di questi importanti messaggi, manco a dirlo, saranno i giovani, tutti coloro che appartengono alle giovani generazioni e che, più degli altri, hanno bisogno di esempi positivi da seguire. Ecco perché è in animo dell’associazione realizzare diverse iniziative nelle scuole. Sarà importante mantenere viva la memoria, rivolgendosi ai giovani.

Ma oltre. La neonata associazione MAS, chiederà di costituirsi parte civile nel processo, che non appena sarà completata la fase investigativa ed istruttoria, sarà celebrato a carico di chi ha sparato quella maledetta notte del 27 aprile.

I risultati, ancor prima di cominciare, sono già confortanti: sono già più di 500, infatti, i sottoscrittori della tessera associativa. Segno che, come testimoniato dalla numerosa presenza di cittadini oggi in piazza Guglielmo, a Monreale il sentimento è forte e la voglia di ripartire dai valori importanti è più viva che mai.

Ad incoraggiare ulteriormente l’iniziativa il fatto che al fianco dell’associazione MAS si sono schierate tante realtà associative del territorio, monrealesi e non. Tutte desiderose di fare squadra e di portare, ciascuna secondo le proprie competenze e la propria sensibilità, un piccolo-grande contributo.

Il riscatto, quindi, è già cominciato. A tutti noi il compito di renderlo efficace.