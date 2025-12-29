Skip to main content
Canta Vip 2025, vince Carmelo Seidita

· Enzo Ganci · Cronaca varia

La manifestazione organizzata da MonrealeNews si è tenuta ieri sera al cine teatro Imperia. LE FOTO

MONREALE, 29 dicembre – Interpretando con slancio e trasporto “Celeste nostalgia”, indimenticato successo di Riccardo Cocciante targato 1982, Carmelo Seidita, professione muratore, si è aggiudicato ieri la quarta edizione del “CantaVip”.

La manifestazione, organizzata da MonrealeNews, che in passato si è tenuta sempre in versione estiva in piazza Guglielmo, quest’anno è stata posticipata in sessione invernale al cinema Imperia ed inserita nel cartellone delle iniziative realizzate dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

L’Imperia, quindi, ha abbracciato l’iniziativa, che, come sempre, vede mettersi in gioco, in un clima di allegria e spensieratezza, alcuni monrealesi che, sapientemente sostenuti dal maestro Mauro Fasone, accettano la sfida di salire sul palco e proporre una canzone a loro scelta.

Alle spalle di Seidita si è classificato Domenico Prestiflippo, bravissimo interprete di “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani. Sul gradino più basso del podio, ex aequo, la giovanissima Carlotta Naimi, che ha proposto “Golpe” brano di Giorgia e Fabio Grassi, che ha interpretato “Se io, se lei” di Biagio Antonacci.

Da sottolineare la simpaticissima interpretazione dell’assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso, che assieme alla moglie Irene Contorno, ha dato vita ad un’appassionata interpretazione di “A modo tuo” di Ligabue, canzone dedicata al figlioletto Mattia, che proprio ieri è stato battezzato.

Per il resto, applausi scroscianti per Antonella Vaglica, ottima interprete di “Quando viene dicembre”, tratto dal film Anastasia, Paolo Manno, che ha cantato “Respiro” di Franco Simone, Tiziana Fasone (“La Notte”, Arisa), Antonella Miceli (“Vivimi”, Laura Pausini), Enzo Costanzo (“Adesso tu”, Eros Ramazzotti), Valeria Giardi (“Quando nesce un amore”, Anna Oxa).

La serata, presentata da Mario Micalizzi e Giada Adelfio, come sempre, non ha dimenticato la beneficenza ed è stata occasione per fornire un piccolo contributo all’associazione Spia Onlus, che sostiene i pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Certamente una goccia nel mare, ma versata col cuore.

