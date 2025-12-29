Comune, c’è l’accordo con i sindacati: sottoscritto il contratto decentrato 2025

“Un passaggio fondamentale per dare certezze ai lavoratori e stabilità alla macchina amministrativa”

MONREALE, 29 dicembre – Importante traguardo per l’amministrazione comunale e il personale dell’ente: è stato ufficialmente sottoscritto stamane, il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’anno 2025.

L’accordo, raggiunto presso la sede comunale, ha visto la piena convergenza tra l’amministrazione Arcidiacono rappresentata dal segretario generale Giovanni Impastato e le parti sociali. Il documento è stato infatti firmato da tutte le organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria, a conferma di un clima di collaborazione e dialogo costruttivo.

Il contratto decentrato disciplina l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e stabilisce le modalità di erogazione degli istituti contrattuali per l’anno in corso. In particolare, l’intesa definisce i criteri per l’erogazione dei premi di produttività volti a migliorare l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. E infine prevede tutele e incentivi.

Soddisfatta l’amministrazione comunale: “Questo atto – si legge in una nota – rappresenta un passaggio fondamentale per dare certezze ai lavoratori e stabilità alla macchina amministrativa”.