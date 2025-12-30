Skip to main content
Centro di raccolta, sì del Consiglio comunale al mutuo per cofinanziare i lavori

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

L’assessore Mannino: «Un’opera di fondamentale importanza»

MONREALE, 30 dicembre – Il consiglio comunale lunedì ha deliberato l’indebitamento con la Cassa depositi e prestiti per cofinanziare i lavori per la realizzazione del centro di raccolta per i rifiuti differenziati.

Due anni fa l’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa un milione di euro; il costo complessivo previsto dal progetto esecutivo è tuttavia di 1.800.000 euro, per cui la parte non coperta dai fondi comunitari resta a carico del Comune di Monreale.

«Dopo aver superato tante difficoltà e problematiche di vario genere - afferma l’assessore all’igiene urbana Giulio Mannino - siamo adesso finalmente in grado di dare concreto avvio ai lavori per la realizzazione del CCR. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per potenziare, migliorare e rendere più efficiente la raccolta differenziata: anche con questa iniziativa, la nostra amministrazione si conferma lungimirante e attenta alle esigenze dei cittadini».

Il centro, progettato dall’architetto Fabio Campisi, sorgerà nell’area a valle della Circonvallazione in cui in passato era prevista la creazione del mercato ortofrutticolo. Nell’impianto sarà svolta attività di raccolta per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche; solamente le residue frazioni non recuperabili saranno smaltite in discarica.

