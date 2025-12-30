Maltempo, annullato l’evento "City of Dance Festival" previsto per questa sera in piazza Guglielmo

Il Comune: “Scelta necessaria per tutelare l’incolumità”

MONREALE, 30 dicembre – Non si terrà questa sera, a cause delle negative condizioni meteo, l’evento musicale “City of Dance Festival”, quello che era stato ribattezzato “il non Capodanno”.

"L’amministrazione comunale e l’organizzazione del "City of Dance Festival", infatti, con una nota, comunicano con rammarico che la serata prevista per questa sera , martedì 30 dicembre, in piazza Guglielmo II, è stata ufficialmente annullata.

Nonostante la grande attesa per la festa di fine anno con Pippo Palmieri, l’aggravarsi delle condizioni meteorologiche e le previsioni per le prossime ore hanno reso necessaria questa decisione sofferta.

La scelta è stata presa con l'unico obiettivo di tutelare l'incolumità del pubblico, degli artisti e di tutto lo staff tecnico impegnato nell'allestimento. Le attuali condizioni di maltempo non permettono infatti lo svolgimento dell'evento in totale sicurezza, né garantiscono la qualità tecnica necessaria per uno spettacolo all'aperto di tale portata".