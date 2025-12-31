Capodanno, ecco come cambia il servizio di raccolta rifiuti

Predisposte nove postazioni per il conferimento

MONREALE, 31 dicembre – L’Ecolandia, la società che cura il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Monreale, informa la cittadinanza della variazione nel calendario della raccolta differenziata in occasione delle festività del nuovo anno.

“Si comunica – si legge in una nota – che nella giornata di domani (giovedì 1° gennaio 2026), il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto organico non sarà effettuato.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire il decoro urbano, sarà comunque possibile conferire i propri rifiuti organici presso i punti di raccolta straordinari attivi sul territorio nelle seguenti modalità e orari:

* AQUINO: dalle ore 7 alle 12

* FIUMELATO: dalle ore 7 alle 12

* PIAZZA BASILE: dalle ore 6 alle 11

* PIAZZALE CANDIDO: dalle ore 6 alle 11

* PIAZZA TRICOLI: dalle ore 6 alle 11

* CURVONE: dalle ore 6 alle 11

* CRESS: dalle ore 6 alle 11

* BIVIO FIORE S.S. 620 (postazione mobile): dalle ore 6 alle 11

* SAN MARTINO VIA SM 22 (bivio Madonnina): dalle ore 6 alle 11

Si invitano i residenti a collaborare attivamente seguendo le indicazioni fornite per assicurare una corretta gestione dei rifiuti anche durante il periodo festivo”.