Rinnovata la convenzione fra l’Amat e il Comune di Monreale

L’accordo prevede l’effettuazione di 47 corse giornaliere della linea 389. Tutti gli orari

MONREALE, 31 dicembre – La giunta comunale ha deliberato il rinnovo per il 2026 della convenzione con l’Amat per il collegamento in autobus fra Palermo e Monreale.

Il servizio continuerà ad essere garantito con 47 corse giornaliere nelle giornate sia feriali che festive impiegando due vetture della linea 389, con una frequenza media di quaranta minuti; la prima partenza da piazza Indipendenza avverrà alle 5:25, mentre da Monreale la corsa iniziale è programmata per le 6 del mattino.

Per i cittadini monrealesi sussiste la possibilità di acquistare abbonamenti ordinari che consentono di usufruire di tutte le linee della rete Amat con un costo mensile di 32 euro; l’importo è invece di 165 euro per la tessera di durata semestrale e di 300 euro per quella con validità annuale.

Sono inoltre previste riduzioni tariffarie per giovani, studenti e ultrasessantacinquenni, nonché per coloro che lavorano presso grandi strutture, con abbonamenti da utilizzare per quattro linee a scelta.