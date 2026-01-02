Strage di Monreale, chiuse le indagini

Oltre ai tre giovani già arrestati, c’è anche un quarto indagato

PALERMO, 2 gennaio – La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla strage di Monreale avvenuta la notte del 27 aprile scorso, a seguito della quale sono stati uccisi Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.

È stato un lavoro investigativo durato mesi, che ha consentito di ricostruire, minuto per minuto, la sequenza di violenza iniziata con una rissa e culminata in una sparatoria nel cuore della città, tra la folla.

I colpi, come è noto, furono esplosi davanti al bar 365 di via Benedetto D’Acquisto, mentre erano in corso le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso e centinaia di persone affollavano la strada. Va ricordato che ad aggravare il già pesantissimo bilancio, ci fu pure il ferimento di Nicolò Cangemi e Gabriele Badagliacca.

Nel procedimento principale risultano indagati tre giovani provenienti dal quartiere Zen di Palermo, tutti attualmente detenuti: Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuel Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 20 anni. L’accusa contestata è quella di strage. Secondo la ricostruzione della Procura, Calvaruso e Conti avrebbero aperto il fuoco ad altezza d’uomo in una strada gremita, senza alcuna possibilità di fuga per i presenti.

Samuel Acquisto, pur non avendo materialmente sparato, avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda: per gli inquirenti avrebbe incitato i complici a fare fuoco e, subito dopo, si sarebbe messo alla guida della Bmw Gs nera utilizzata per allontanarsi dal luogo della sparatoria.

Dall’inchiesta emerge anche un quarto nome, quello di Michele Acquisto (20 anni), cugino di Samuel. La sua posizione è stata stralciata in un fascicolo separato: secondo i Carabinieri, avrebbe avuto un ruolo nelle fasi iniziali dello scontro, contribuendo ad accendere quella miccia di violenza che sfociò poi nel triplice omicidio.

Con la chiusura delle indagini si avvicina ora il passaggio alla fase processuale, nella quale saranno i giudici a valutare le responsabilità dei tre imputati per una notte di follia che ha sconvolto Monreale e segnato profondamente la comunità.