Grande successo ieri sera per Pippo Palmieri e Radio 105

Oltre ogni aspettativa la partecipazione al "City of Dance Festival": piazza Guglielmo II ha celebrato l'arrivo del 2026

MONREALE,4 gennaio – Non è stato solo un concerto, ma un’esplosione di vita. Piazza Guglielmo II si è trasformata ieri sera nel palcoscenico suggestivo, confermando che l'attesa per il City of Dance Festival ne è valsa assolutamente la pena.

Dopo il rinvio strategico, dovuto alle cattive condizioni meteo dello scorso 30 dicembre, la risposta della città e dei tantissimi visitatori è stata unanime: un trionfo di musica, luci e partecipazione.

Il protagonista assoluto della serata, Pippo Palmieri di Radio 105, ha letteralmente infiammato il palco. Con un DJ set magistrale, l’icona nazionale della console ha saputo mixare sapientemente i grandi classici della dance con i beat più attuali del 2026, creando un flusso inarrestabile di adrenalina e scaldando piazza Guglielmo, sferzata da un vento gelido.

"Vedere questa piazza così viva e carica di speranza per il nuovo anno è il regalo più bello," ha commentato l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco.