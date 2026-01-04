Via Prestituccio? No, Beirut

Enormi voragini sull’asfalto, una trappola per i passanti

MONREALE, 4 gennaio – Via Prestituccio, piccola e ripida arteria cittadina che collega la circonvallazione con via Aldo Moro, vanta un triste primato: è l’unica strada urbana, tutt’al più una delle pochissime, da cui non passa nemmeno un amministratore comunale. Manco per sbaglio.

Se così non fosse, infatti, non si spiegherebbe come mai, ormai da tempo immemore, nessuno si accorge delle buche, pardòn, delle voragini, che caratterizzano l’asfalto, o meglio, quel che di esso è ivi rimasto.

Se nessuno dei rappresentanti delle istituzioni vi passa, quindi, nessuno si può prendere la briga di prendere in considerazione un eventuale ed agognato intervento di sistemazione, che anche all’occhio più distratto appare da tempo necessario. Non foss’altro che per evitare che il semplice transito possa diventare spunto per incresciosi fatti di cronaca di cui faremmo volentieri a meno.

E non parliamo, ovviamente, dei guasti ai mezzi meccanici, che sono il primo fisiologico risvolto, ma di possibili e malaugurati incidenti d’auto o, peggio, spiacevoli e rovinose cadute per i conducenti di ciclomotori. Ma anche il semplice passaggio a piedi, può diventare un serio motivo di sinistri, considerata la forte pendenza del tratto, nonché l’elevata quantità di pietrisco presente sull’asfalto, pallido e malinconico ricordo di qualche fantomatico precedente intervento stradale, eseguito, come spesso accade in fretta e furia e dalla brevissima efficacia.

Ovviamente, intervenire non sarà così semplice. Occorrerà, nientemeno, vincere la forte e determinata resistenza opposta da carrozzieri, meccanici e gommisti, per i quali le infami condizioni della strada in questione sono cospicue fonti di reddito e che già temono che la cuccagna possa avere i giorni contati.

Servirà quindi tutto l’impegno politico e smuovere chissà quale Santo in Paradiso per vincere una battaglia di così grande portata, nella speranza che questo articolo possa restare tale, senza alcun seguito, senza spiacevoli risvolti di qualsiasi genere. Da automobilisti, motociclisti, pedoni e operatori del 118 e semplici cittadini un sentito grazie in anticipo.