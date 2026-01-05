Epifania, cambia il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”

Ecco come sarà possibile conferire

MONREALE, 5 gennaio – L’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, comunica alla cittadinanza che, in concomitanza con la festività dell’Epifania, il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà una variazione.

Informa che nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, il ritiro domiciliare di carta e cartone non sarà effettuato. Per sopperire alla sospensione del servizio porta a porta e limitare i disagi, l'amministrazione comunale, in collaborazione con Ecolandia, ha predisposto l'apertura di diversi punti di conferimento su tutto il territorio comunale.

I cittadini potranno recarsi presso i seguenti siti nelle fasce orarie indicate:

Elenco Punti di Raccolta:

* AQUINO: dalle 07:00 alle 12:00

* FIUMELATO: dalle 07:00 alle 12:00

* PIAZZA BASILE: dalle 06:00 alle 11:00

* PIAZZALE CANDIDO: dalle 06:00 alle 11:00

* PIAZZA TRICOLI: dalle 06:00 alle 11:00

* CURVONE: dalle 06:00 alle 11:00

* CRESS: dalle 06:00 alle 11:00

* BIVIO FIORE S.S. 620 (postazione mobile): dalle 06:00 alle 11:00

* SAN MARTINO VIA SM 22 (bivio Madonnina): dalle 06:00 alle 11:00