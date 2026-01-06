Multe stradali, per quest’anno non ci saranno aumenti degli importi

Lo prevede il “decreto milleproroghe” approvato dal Consiglio dei ministri

MONREALE, 6 gennaio – Non ci sarà alcun aumento delle multe stradali neanche nel 2026: lo ha previsto il cosiddetto “decreto milleproroghe”, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso.

Il Codice della strada stabilisce che l’adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative avvenga ogni due anni tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata dall’Istat nel biennio precedente.

È la terza volta che il governo Meloni interviene sul sistema di incremento automatico delle contravvenzioni, congelato per la prima volta con la legge di bilancio per il 2023 che, in quella circostanza, evitò agli automobilisti e ai motociclisti indisciplinati una “stangata” di oltre il 15 per cento.

Il provvedimento adottato comporta un ulteriore rinvio del meccanismo di adeguamento automatico degli importi sanzionatori; la sospensione degli aumenti è stata così estesa al quadriennio 2023-2026, rinviando al prossimo 1° dicembre il termine per determinare l’aggiornamento tariffario.

Slitta contestualmente all’anno venturo la revisione degli importi delle multe stradali, con riferimento ai dati Istat riferiti al biennio 2025-2026: per adesso, dunque, le sanzioni per le violazioni al Codice della strada restano del tutto invariate, in relazione anche a quelle elevate dagli agenti della Polizia Municipale.